В Крыму назвали нелепой карту расширения зоны влияния Турции

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что продемонстрированная турецким телеканалом карта с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг России выглядит нелепо.
По его словам, это напоминает отрывок научно-фантастического жанра, поэтому «можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории.
По его словам, Турция активно присматривалась к Крыму, во времена его нахождения в составе Украины, развернув тогда на полуострове активную пропагандистскую и финансовую деятельность. Гемпель также заявил, что «теперь Крым – это законная часть России.
«Россия – это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут», - сказал крымский парламентарий.
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