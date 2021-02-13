В Крыму назвали нелепой карту расширения зоны влияния Турции

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13 февраля 2021, 10:30 Источник: РИА Новости

Крым. Фото: сайт правительства РК

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что продемонстрированная турецким телеканалом карта с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг России выглядит нелепо.

По его словам, это напоминает отрывок научно-фантастического жанра, поэтому «можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории.

По его словам, Турция активно присматривалась к Крыму, во времена его нахождения в составе Украины, развернув тогда на полуострове активную пропагандистскую и финансовую деятельность. Гемпель также заявил, что «теперь Крым – это законная часть России.

«Россия – это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут», - сказал крымский парламентарий.