Newsweek: Байден может оказаться втянутым в конфликт с участием России и Израиля из-за случайного столкновения в небе над Сирией

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12 февраля 2021, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras / globallookpress.com

Джо Байден, новый президент Соединенных Штатов, может оказаться втянутым в конфликт с участием Российской Федерации и Израиля из-за случайного столкновения в небе над Сирией. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание Newsweek пишет, что некоторое время назад были нанесены авиаудары по позициям вблизи Голанских высот и международного аэропорта Дамаска. Предполагается, что к данной атаке причастна израильская сторона.

В процитированной публикации указывается на то, что в воздушном пространстве арабской республики действует целый ряд стран. Помимо еврейского государства, это Россия, США, Турция и Франция. В связи с данным обстоятельством существует вероятность возникновения чрезвычайных происшествий.

Столкновений в Сирии между авиацией РФ и Израиля пока не было, но с увеличением числа атак последнего такой инцидент исключать нельзя. В случае конфликта с участием Москвы и Иерусалима в него может оказаться втянутым Джо Байден, так как еврейское государство является одним из ближайших союзников Вашингтона.

Ранее в пятницу сообщалось, что в интернет выложили видео ракетного удара сирийских вертолетов Ми-25 по боевикам.