Сайт Avia.pro: самолеты ВКС РФ могли уничтожить в подземном туннеле в Сирии наемников из стран НАТО

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12 февраля 2021, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Самолеты российских ВКС могли уничтожить в подземном туннеле в Сирии наемников из стран, входящих в состав Североатлантического альянса. Соответствующая версия высказана в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад появилась информация, согласно которой ВКС РФ нанесли бомбовый удар по подземному объекту, где скрывались сирийские боевики и прятали свою технику. Авторы портала Avia.pro считают, что в данном туннеле находились среди прочих наемники из стран НАТО. На чем основано данное предположение, в процитированном материале не уточняется.

Ранее в пятницу тот же самый ресурс написал, что ПВО России сбили неустановленный объект во время недавней ракетной атаки джихадистов по базе в Хмеймиме.