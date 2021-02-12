Сайт Avia.pro: самолеты ВКС РФ могли уничтожить в подземном туннеле в Сирии наемников из стран НАТО
12 февраля 2021, 09:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Самолеты российских ВКС могли уничтожить в подземном туннеле в Сирии наемников из стран, входящих в состав Североатлантического альянса. Соответствующая версия высказана в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Некоторое время назад появилась информация, согласно которой ВКС РФ нанесли бомбовый удар по подземному объекту, где скрывались сирийские боевики и прятали свою технику. Авторы портала Avia.pro считают, что в данном туннеле находились среди прочих наемники из стран НАТО. На чем основано данное предположение, в процитированном материале не уточняется.
Ранее в пятницу тот же самый ресурс написал, что ПВО России сбили неустановленный объект во время недавней ракетной атаки джихадистов по базе в Хмеймиме.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.