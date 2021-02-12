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Выложено видео бомбового удара ВКС России по подземному туннелю джихадистов в Сирии

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Выложено видео бомбового удара ВКС России по подземному туннелю джихадистов в Сирии
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В сеть выложена видеозапись, на которой запечатлен бомбовый удар российских ВКС по подземному туннелю джихадистов в Сирийской Арабской Республике. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на YouTube.

Интернет-издание «Русская весна» информирует, что туннель, где скрывались боевики и прятали свою технику, был обнаружен во время слежки за транспортными средствами представителей бандформирований. Авиация РФ атаковала объект, ликвидировав десятки джихадистов.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, портал «Репортер» написал, что сирийские боевики пытались накрыть российские самолеты в Хмеймиме из РСЗО.

ДЦ

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