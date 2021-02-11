«Репортер»: сирийские джихадисты пытались накрыть российские самолеты в Хмеймиме из РСЗО

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11 февраля 2021, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Российские самолеты на базе в Хмеймиме, Vadim Savitsky / globallookpress.com

Сирийские боевики пытались накрыть российские самолеты, базирующиеся на аэродроме в Хмеймиме, из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Издание «Репортер» привело некоторые детали инцидента, произошедшего во вторник. Портал пишет со ссылкой на российскую сторону, что джихадисты использовали во время удара снаряды повышенной дальнобойности. Атака была отражена, пострадавших в результате случившегося нет.

Установлено, что база РФ подверглась обстрелу с территории в Идлибе, которую контролируют бандформирования.

Ранее в четверг сообщалось, что в интернет выложили видео из района удара сирийской ракетой «Точка-У» по боевикам.