Avia.pro: незадолго до ракетной атаки по базе России в Хмеймиме возле нее был замечен самолет-разведчик США
11 февраля 2021, 08:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Незадолго до ракетной атаки по российской базе в сирийском Хмеймиме возле военного объекта появился разведывательный самолет Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.
Инцидент, о котором идет речь, произошел во вторник. Как пишет сайт Avia.pro, неустановленные силы выпустили по аэродрому РФ несколько ракет. Средства противовоздушной обороны, защищающие базу, нейтрализовали угрозу.
В процитированной публикации указывается на то, что незадолго до нападения на объект рядом с ним был замечен самолет-разведчик США. По данным портала, воздушное судно могли взять на сопровождение российские ПВО.
Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс сообщил, что самолету Boeing P-8A Poseidon пришлось спасаться бегством после наведения на него сил ПВО РФ в Сирии.
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