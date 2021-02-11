Avia.pro: незадолго до ракетной атаки по базе России в Хмеймиме возле нее был замечен самолет-разведчик США

Аргументы Недели → В мире 13+

11 февраля 2021, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Российские средства ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Незадолго до ракетной атаки по российской базе в сирийском Хмеймиме возле военного объекта появился разведывательный самолет Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Инцидент, о котором идет речь, произошел во вторник. Как пишет сайт Avia.pro, неустановленные силы выпустили по аэродрому РФ несколько ракет. Средства противовоздушной обороны, защищающие базу, нейтрализовали угрозу.

В процитированной публикации указывается на то, что незадолго до нападения на объект рядом с ним был замечен самолет-разведчик США. По данным портала, воздушное судно могли взять на сопровождение российские ПВО.

Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс сообщил, что самолету Boeing P-8A Poseidon пришлось спасаться бегством после наведения на него сил ПВО РФ в Сирии.