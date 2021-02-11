Опубликовано видео из района удара сирийской ракетой «Точка-У» по джихадистам
11 февраля 2021, 09:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Появилась видеозапись из района удара сирийской ракетой «Точка-У» по джихадистам, действующим на территории арабской республики. Данный ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.
Как информирует отечественный интернет-портал Avia.pro, в результате ракетной атаки, предпринятой некоторое время назад подконтрольными официальному Дамаску войсками, были уничтожены техника и нефтеналивные цистерны боевиков. Также джихадистские формирования понесли потери в живой силе.
Ранее сегодня тот же самый сайт выдвинул предположение, согласно которому Турция может быть причастна к ракетному удару по базе РФ в сирийском Хмеймиме.
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