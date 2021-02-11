Опубликовано видео из района удара сирийской ракетой «Точка-У» по джихадистам

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11 февраля 2021, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Ракетные комплексы «Точка-У», Vadim Savitsky / globallookpress.com

Появилась видеозапись из района удара сирийской ракетой «Точка-У» по джихадистам, действующим на территории арабской республики. Данный ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Как информирует отечественный интернет-портал Avia.pro, в результате ракетной атаки, предпринятой некоторое время назад подконтрольными официальному Дамаску войсками, были уничтожены техника и нефтеналивные цистерны боевиков. Также джихадистские формирования понесли потери в живой силе.

Ранее сегодня тот же самый сайт выдвинул предположение, согласно которому Турция может быть причастна к ракетному удару по базе РФ в сирийском Хмеймиме.