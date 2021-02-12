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Avia.pro: ПВО России уничтожили неустановленный объект во время ракетной атаки боевиков по базе в Хмеймиме

, 09:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: ПВО России уничтожили неустановленный объект во время ракетной атаки боевиков по базе в Хмеймиме
Работа ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ПВО уничтожили неустановленный объект в ходе состоявшейся во вторник ракетной атаки джихадистов по базе в сирийском Хмеймиме. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах интернет-прессы.

Как пишет сайт Avia.pro, в Twitter некоторое время назад были размещены кадры, на которых можно увидеть некий объект, сбитый ПВО России в районе базы «Хмеймим». Согласно предположению, высказанному авторами портала, на видео попал один из реактивных снарядов, запущенных джихадистами.

Ранее в пятницу сообщалось, что в сети опубликовали видео бомбового удара ВКС РФ по подземному туннелю сирийских боевиков.

ДЦ

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