Атака сирийских Ми-25 неуправляемыми ракетами по джихадистам попала на видео

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12 февраля 2021, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Вертолеты, MOD Russia / globallookpress.com

Атака сирийских вертолетов Ми-25 неуправляемыми ракетами по боевикам, действующим на территории страны, попала на видео. Данный ролик размещен в социальной сети Twitter.

Воздушный удар по представителям джихадистских формирований предположительно был нанесен в провинции Идлиб. Как пишет интернет-портал Avia.pro, в данной атаке могли принять участие вертолеты, которые недавно отремонтировали российские военнослужащие.

Ранее в пятницу сообщалось, что тот же самый ресурс высказал версию, согласно которой самолеты ВКС РФ уничтожили в подземном туннеле в Сирии наемников из стран, являющихся членами Североатлантического альянса.