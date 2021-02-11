WSJ: в ВОЗ назвали возможные сроки появления COVID-19 в Китае

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11 февраля 2021, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Wall Street Journal

медик, фото: pixabay.com

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что распространение новой коронавирусной инфекции на территории Китая началось гораздо раньше. Известно, что первая информация о вирусе появилась в декабре 2019 года.

Ученые выяснили, что в октябре 2019 года на территории Центрального Китая были госпитализированы 92 человека с симптомами, похожими на заболевание, вызванное коронавирусом. Однако местные специалисты в сфере здравоохранения впоследствии проводили тестирование этих пациентов на наличие антител к новой инфекции, которое дало отрицательный результат. При этом в ВОЗ считают, что данное исследование может не отражать реальную картину, поскольку со временем уровень содержания антител в крови мог сильно упасть, и выявить его теперь невозможно.

Глава международной экспертной группы по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек предложил провести дополнительные проверки образцов крови пациентов, госпитализированных в октябре 2019 г.

ВОЗ направила соответствующий запрос китайским властям.