Врач Ткачева назвала два способа профилактики коронавируса для пожилых людей

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11 февраля 2021, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

женщина, фото: pixels.com

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала об эффективной профилактике новой коронавирусной инфекции для пожилых людей. По ее словам, здоровье старших родственников - это ответственность всей семьи.

Ткачева отметила, что есть только два варианта обеспечения безопасности пожилых людей в условиях пандемии - изоляция и вакцинация. Несмотря на то, что уровень заболеваемости снижется, коронавирус «будет с нами жить», пояснила врач. Она добавила, что изоляция – не лучший выход, поскольку связана с ограничением физической активности, с депрессией и с массой других проблем.

Специалист напомнила, что испытания вакцины «Спутник V» показали ее безопасность для людей пожилого возраста, также о хорошей переносимости препарата написали в журнале Lancet.