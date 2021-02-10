Иммунолог Степенская объяснила на примере Израиля, что влияет на формирование коллективного иммунитета к коронавирусу

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10 февраля 2021, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

шприц, фото: pixels.com

Иммунолог, заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем профессор Полина Степенская прокомментировала заявление директора службы общественного здравоохранения Израиля Шарон Альрои-Прайс о том, что формирование коллективного иммунитета к коронавирусу не получится достичь из-за отсутствия вакцинации детей.

«Доля необходимой иммунизации рассчитывается так: 1-1/R. То есть для обычного коронавируса было подсчитано, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43 до 75% популяции были иммунизированы - переболели или привиты. Это данные, опубликованные в научной прессе», - высказала она.

По ее словам, даже если в стране все будут болеть «британским штаммом» (увеличивает показатель заражаемости с 2,5 до 4), то 75% иммунизированных вполне достаточно для достижения коллективного иммунитета. Степенская отметила, что Израиль, где вакцинация населения идёт рекордными темпами, уже приближается к выработке коллективного иммунитета.

«В Израиле уже привито 3,5 миллиона, плюс еще 700 тысяч человек официально переболели. Получается, порядка 4,2 миллиона человек обладают иммунитетом. И вы понимаете, что это не все посчитанные, потому что детей почти не проверяли, сколько их переболело. Потому что они болели бессимптомно», - пояснила врач.

Ссылаясь на публикации в научных журналах, Степенская заявила, что «никаких сомнений в том, что коллективный иммунитет достижим в ближайшем будущем, нет». К сожалению, совсем не слышны голоса настоящих ученых, а слышны какие-то запугивания без оснований, добавила эксперт.

«Каждый делает такие заявления, а потом они удивляются, что люди не хотят вакцинироваться», - заключила она.