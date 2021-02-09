Инфекционист Алексей Яковлев советует перед вакцинацией обязательно пройти обследование
9 февраля 2021, 22:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: PRIMPRESS
Врач-инфекционист и доктор медицинских наук, Алексей Яковлев объяснил, кому не стоит делать прививку от коронавируса. В первую очередь это касается тех, у кого есть специфические антитела к вирусу.
Нагрузка на иммунитет при введении вакцины возрастает и состояние человека может только усугубиться.
Более того, у некоторых граждан имеются противопоказания для вакцинации. Перед вакцинацией нужно проконсультироваться с лечащим врачом, отметил Алексей Яковлев. Возможно, желающим привиться от коронавируса потребуется пройти обследование.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.