Инфекционист Алексей Яковлев советует перед вакцинацией обязательно пройти обследование

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9 февраля 2021, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: PRIMPRESS

вакцина, фото: pixabay.com

Врач-инфекционист и доктор медицинских наук, Алексей Яковлев объяснил, кому не стоит делать прививку от коронавируса. В первую очередь это касается тех, у кого есть специфические антитела к вирусу.

Нагрузка на иммунитет при введении вакцины возрастает и состояние человека может только усугубиться.

Более того, у некоторых граждан имеются противопоказания для вакцинации. Перед вакцинацией нужно проконсультироваться с лечащим врачом, отметил Алексей Яковлев. Возможно, желающим привиться от коронавируса потребуется пройти обследование.

В некоторых регионах России людей заставляют пройти вакцинацию.