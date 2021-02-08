В некоторых регионах России людей заставляют пройти вакцинацию

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8 февраля 2021, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Владимир Путин в декабре 2020 года заявил, что вакцинация в России может быть только добровольной. При этом в конце того же месяца вступил в силу приказ Минздрава, который обновил Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям: прививка против коронавируса SARS-CoV-2 стала обязательной для врачей, учителей и соцработников. В ряде регионов России врачи и учителя сообщают о «добровольно-принудительной» процедуре вакцинации.

Руководство одной из школ Свердловской области предупредило своих сотрудников о возможном отстранении от работы в случае отказа от вакцинации. Воспитательница одного из детских садов сообщила, что руководство принуждает делать прививки против коронавируса. При этом, по ее словам, работникам отказались провести анализ на наличие антител.

На это отреагировал губернатор региона Евгений Куйвашев. Он заверил, что решение привиться граждане принимают добровольно, однако «законодательство действительно содержит перечень работ, выполнение которых требует обязательной профилактической вакцинации».

На прошлой неделе замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова заявила, что работодатель вправе отстранять от работы врачей, учителей и соцработников, если те откажутся делать прививку от коронавируса.

По словам сотрудников ФНС в Челябинске, их под угрозой увольнения заставляли подписывать согласие на прививку. О принуждении к вакцинации также сообщали учителя одной из городских школ.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила:

«Вакцинация носит добровольный характер, это постулат, от которого мы не отходим. Конечно, могут быть такие руководители, которые действуют по принципу «заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет». Но это скорее исключение, чем правило».

Недавно в сети появились фотографии приказа главного врача Сампурской ЦРБ (Тамбовская область) Александра Фомина об отстранении медработников, отказавшихся делать прививку от коронавируса. Руководителям отделений предписывалось провести устную беседу с персоналом, а после предоставить списки добровольцев. Управление здравоохранения Тамбовской области провело служебную проверку и сообщило, что все сотрудники больницы, прошедшие вакцинацию, сделали это добровольно, а приказ главврача об отстранении от работы отменен.