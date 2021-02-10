В Петербурге ослабили ограничения по коронавирусу

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10 февраля 2021, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Петербург, фото: pixabay.com

Коронавирусные ограничения в Петербурге ослабят с 12 февраля. Изменения в постановление № 121 сегодня внес губернатор Александр Беглов. Откроются фуд-корты и фуд-плейсы, но при определенном условии.

Обслуживать можно не более 50% столов. Заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов увеличится с 50 до 75%. На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены также до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек.

Порадовали и будущих молодоженов. На торжественную регистрацию браков начнут допускать до 30 человек.

Разрешено увеличить численность экскурсионных групп в музеях и на выставках 5 до 20 посетителей.

На открытых ледовых катках возможно нахождение одного человека на 8 кв.м. На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек.

Дмитрий Песков прокомментировал отмену масочного режима в российских регионах.