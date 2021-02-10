Дмитрий Песков прокомментировал отмену масочного режима в российских регионах

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10 февраля 2021, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение главы Удмуртии Александра Бречалова и главы Чечни Рамзана Кадырова отменить обязательное ношение масок в общественных местах.

"В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этому.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 10 февраля, заявил, что в республике отменяется обязательное ношение защитных масок в общественных местах, однако рекомендация их носить в регионе сохраняется.

В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение защитных масок, сообщил глава региона Александр Бречалов.