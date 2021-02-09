ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В Удмуртии отменяют ряд ограничений из-за коронавируса. Ношение масок теперь необязательно

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Удмуртии отменяют ряд ограничений из-за коронавируса. Ношение масок теперь необязательно
маски, фото: pixabay.com

В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение защитных масок, сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира, в ходе которого он отвечал на вопросы жителей.

С 10 февраля заведения общепита, кинотеатры, театры и другие культурно-досуговые учреждения вернутся к обычному режиму работы. Родители теперь смогут присутствовать на утренниках в детских садах. Также можно с этого дня проводить спортивные соревнования (за исключением категории 65+).

Одной из причин стабилизации ситуации с коронавирусом Александр Бречалов назвал проведение вакцинации.

НС

Общество

В Росавиации назвали условие, при котором начнут возобновлять международные полеты

В Росавиации назвали условие, при котором начнут возобновлять международные полеты

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что масштабная вакцинация населения во всем мире приведёт к снижению риска заболеваемости коронавирусом в странах, и санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью