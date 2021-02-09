В Удмуртии отменяют ряд ограничений из-за коронавируса. Ношение масок теперь необязательно
9 февраля 2021, 21:59[ «Аргументы Недели» ]
В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение защитных масок, сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира, в ходе которого он отвечал на вопросы жителей.
С 10 февраля заведения общепита, кинотеатры, театры и другие культурно-досуговые учреждения вернутся к обычному режиму работы. Родители теперь смогут присутствовать на утренниках в детских садах. Также можно с этого дня проводить спортивные соревнования (за исключением категории 65+).
Одной из причин стабилизации ситуации с коронавирусом Александр Бречалов назвал проведение вакцинации.
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