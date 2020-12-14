В Удмуртии стартовала вакцинация медработников

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14 декабря 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

В Удмуртии началась общая вакцинация медицинских работников. В первый день от коронавируса привили 25 сотрудников республиканской клинической инфекционной больницы.

Медики были привиты новой вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» («Гам-ковид-вак»). До конца декабря прививку получат более тысячи медицинских работников региона.

В республиканском Минздраве отметили, что в Удмуртии в 2021 году планируется привить около 450 тыс. человек. Для проведения вакцинации создали 60 пунктов.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии сделают послабления для ресторанов и кафе в новогодние праздники.