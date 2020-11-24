Власти Удмуртии сделают послабления для ресторанов и кафе в новогодние праздники

В Удмуртии во время новогодних праздников снимут ограничения на работу кафе и ресторанов.
Послабления в графике работы общественного питания дал глава республики Александр Бречалов.
«Мы несколько увеличим время работы общепита и ресторанов, потому что поняли уже на примере весны, что любой запрет, особенно в это время, приведет к тому, что люди начнут собираться где попало, - сказал глава Удмуртии.
С 9 октября в регионе кафе и рестораны должны закрываться с 23 до 7 часов, что связано с эпидобстановкой в республике.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии за отказ в анализе на коронавирус будут наказывать главврачей.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.