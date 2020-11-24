Власти Удмуртии сделают послабления для ресторанов и кафе в новогодние праздники

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24 ноября 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodglazov.com

Фото: pixabay.com

В Удмуртии во время новогодних праздников снимут ограничения на работу кафе и ресторанов.

Послабления в графике работы общественного питания дал глава республики Александр Бречалов.

«Мы несколько увеличим время работы общепита и ресторанов, потому что поняли уже на примере весны, что любой запрет, особенно в это время, приведет к тому, что люди начнут собираться где попало, - сказал глава Удмуртии.

С 9 октября в регионе кафе и рестораны должны закрываться с 23 до 7 часов, что связано с эпидобстановкой в республике.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии за отказ в анализе на коронавирус будут наказывать главврачей.