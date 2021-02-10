Власти Чечни отменили обязательное ношение масок

10 февраля 2021, 16:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 10 февраля, заявил, что в республике отменяется обязательное ношение защитных масок в общественных местах, однако рекомендация их носить в регионе сохраняется.
Кадыров подчеркнул, что власти Чечни настоятельно рекомендуют носить маски в связи с тем, что угроза заражения коронавирусом нового типа еще высока для тех граждан, которые входят в группу риска или еще не болели. Кроме того, данное средство защиты советуют использовать в течение нескольких дней после вакцинации.
Глава региона уточнил, что в настоящий момент эпидемиологическая обстановка в Чечне складывается благоприятным образом.
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