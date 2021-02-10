Онищенко призвал «раскачать болото с мерами» - отменить обязательный масочный режим

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10 февраля 2021, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: pixabay.com

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил отменить обязательный масочный режим. Так, он отреагировал на снятие ряда ограничений в Удмуртии.

«… это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное - стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией», - пояснил он.

Онищенко отметил, что вакцинация и большое число переболевших в Удмуртии позволяет установить рекомендательный режим ношения масок с 12 февраля, но из-за послаблений нужно будет усилить мониторинг за соблюдением мер в общественных местах. При этом он считает это разумным решением местных властей.

«Если немедленно отслеживать, и если что-то возникает, то принимать дополнительные меры уже по объектам точечно», - заключил депутат.