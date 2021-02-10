В регионах России постепенно отменяют обязательный масочный режим

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10 февраля 2021, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

женщина, фото: pixabay.com

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об отмене ряда ограничений, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Так, с 12 февраля обязательный масочный режим будет носить в регионе рекомендательный характер.

«Мы считаем, что ряд ограничений мы уже можем снять или ослабить. Первое и, наверное, самое главное. Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер. При этом я вас очень прошу, обращаюсь ко всем, все-таки использовать в общественном транспорте, в общественных местах, в магазинах, в театрах, на самолетах и поездах маску», - обратился он к местным жителям.

Бречалов отметил, что с 10 февраля снимаются ограничения по работе общепита, кинотеатров, театров и прочих театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, которые ранее не могли оказывать услуги с 04.00 до 07.00, также разрешается проведение спортивных соревнований для всех жителей, кроме людей старше 65 лет. Однако залы не могут быть заполнены зрителями больше, чем наполовину, уточнил он.

Глава региона добавил, что родителей начнут пускать на детские утренники, а молодоженам разрешат приглашать на свадьбы не более 20 человек.