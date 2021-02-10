Эксперт Эмбарек перечислил четыре гипотезы передачи коронавируса к человеку в Ухане, летучих мышей исключили

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10 февраля 2021, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Питер Бен Эмбарек, глава экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил, что они по итогам визита в Китай изучили четыре потенциальные гипотезы передачи новой коронавирусной инфекции человеку.

«Первая — это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия — это цепочка продуктов, в особенности замороженных, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя — это возможность инцидента, связанного с лабораторией», - пояснил он.

Однако передачу коронавируса от летучей мыши ученые считают маловероятной, поскольку Ухань не находится рядом со средой, где водятся эти животные. Эмбарек добавил, что все гипотезы тщательно изучили - наиболее вероятной эксперты считают передачу вируса через промежуточный источник, ее и будут изучать в дальнейшем. Также они не исключают возможность передачи COVID-19 через поверхность замороженных продуктов, т.е. вирус был транспортирован издалека.

«Мы знаем, что в декабре там [на рынке в Ухане] была вспышка среди людей, которые там были, его посещали и работали там. Как вирус попал на рынок и распространился там, до сих пор неизвестно», - высказал он.

Гипотезу с лабораторной утечкой ученые считают крайне маловероятной. Эмбарек отметил, что эту версию не рекомендовать для дальнейшего изучения для выявления причин возникновения коронавируса.

Ранее сообщалось, что ВОЗ нашла «важные улики» в ходе изучения очагов COVID-19 в Ухане.