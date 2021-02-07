Ученый Дашак: ВОЗ нашла «важные улики» в ходе изучения очагов COVID-19 в Ухане

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7 февраля 2021, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

медик, фото: pixabay.com

Американский зоолог Питер Дашак заявил, что представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили «важные улики» во время изучения причин возникновения новой коронавирусной инфекции в Ухане.

Дашак отметил, что данные улики касаются роли рынка морепродуктов в возникновении коронавируса. Эксперты побывали в Уханьском институте вирусологии, на рынке морепродуктов Хуанань и на рынке Байчачжоу.

«Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели», - высказал он.

Ученый добавил, что представители миссии работали в составе трех групп, занимавшихся изучением роли животных в возникновении COVID-19, эпидемиологии и результатах проб окружающей среды. По его словам, за время пандемии рынок не только не пострадал, но и оказался нетронутым. Дашак уточнил, что китайские коллеги смогли найти места, где были взяты первые пробы с вирусом, а также выяснить, что первыми тяжело больными были бессимптомные заразившиеся и пациенты со слабо выраженными симптомами.

«То, что я видел, уже говорит мне, что есть некоторые реальные подсказки о том, что произошло, и я надеюсь, что мы сможем дать твердое объяснение этому к концу этой поездки», - резюмировал он, отказавшись раскрывать подробности исследования.

Ранее эксперт ВОЗ от России Владимир Дедков оценил рынок и лабораторию в Ухане на предмет утечки COVID-19