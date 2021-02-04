Эксперт ВОЗ Дедков оценил рынок и лабораторию в Ухане на предмет утечки COVID-19

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4 февраля 2021, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медики, фото: Tpg/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков прокомментировал версии появления новой коронавирусной инфекции в Китае. Он рассмотрел рынок и лабораторию в Ухане как места, где произошла утечка вируса.

«На рынке мы были. Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но глядя на это … рынок весьма далек от совершенства ... нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть», - пояснил он.

Дедков отметил, что рынок закрыт, сносятся постройки, но даже сейчас можно сделать вывод, что COVID-19 начал свое распространение оттуда.

Однако после посещения максимально изолированной лаборатории BSL-4, с которой были связаны слухи о возможной утечке вируса или его искусственном происхождении, эксперт заявил, что ему сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то «утечь». Дедков уточнил, что в научном учреждении все «хорошо организовано, лаборатория устроена выше всяких похвал». По его словам, Уханьский институт вирусологии имеет очень квалифицированный персонал, который много лет занимается изучением разнообразия вирусов, в том числе коронавирусов, есть много интересных результатов.

«Гипотетически все бывает, во-первых, нет никаких предпосылок, а во-вторых, фактов, говорящих о том, что это оттуда пошло, тоже нет, ни косвенных, ни прямых», - резюмировал эксперт.