Снайпер уничтожил военного ВСУ в Донбассе в день визита Зеленского и послов G7 к линии фронта

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11 февраля 2021, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Снайпер, Paolo Bovo / globallookpress.com

Снайпер уничтожил военнослужащего Вооруженных сил Украины в Донбассе в день визита президента Владимира Зеленского и послов стран «Большой семерки» к линии фронта.

Согласно информации, которую распространила киевская делегация на мирных переговорах, инцидент произошел сегодня утром. Снайпер подстрелил военного ВСУ неподалеку от Горловки, контролируемой властями непризнанной ДНР. Мужчина скончался в результате ранения во время эвакуации.

Ранее в четверг сообщалось, что бывший украинский премьер Николай Азаров спрогнозировал «окончательное разрушение» страны в случае возобновления полноценной войны в Донбассе.