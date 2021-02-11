Зеленский прибыл в Донбасс с послами стран «Большой семёрки»
11 февраля 2021, 12:49[ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Донбасс вместе с послами стран «Большой семёрки».
В Донецкой области, как сообщали в пресс-службе украинского президента, Зеленский ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в Донбассе, - передаёт RT.
В офисе Зеленского подтвердили, что с президентом в Донбасс отправились послы стран «Большой семёрки». В январе в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Зеленский заявил, что в Донбассе, за исключением соблюдения режима тишины, практически отсутствует прогресс в мирном урегулировании.
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