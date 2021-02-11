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Лукашенко рассказал, при каких условиях он может уйти

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко рассказал, при каких условиях он может уйти
Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко на проходящем в Минске Всебелорусском народном собрании назвал порядок, отсутствие протестов, а также гарантии безопасности для своих сторонников условиями его ухода из власти.

Он твердо убежден в том, что страна должна оставаться президентской республикой.

Лукашенко не исключает возможность корректировки конституции Белоруссии. Президент республики отметил, что Белоруссия - последняя суверенная страна Европы.

НС

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