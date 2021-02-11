Лукашенко не исключает возможность корректировки конституции Белоруссии

Аргументы Недели → В мире 13+

11 февраля 2021, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо подумать над возможностью корректировки конституции. Об этом белорусский лидер заявил, выступая на Всебелорусском народном собрании.

По его словам, «необходимо проанализировать реалии той геополитической ситуации», в которой оказалась республика. Кроме этого, важно определить, каким образом будут развиваться экономические и политические связи с зарубежными странами.

«Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан в политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки основного закона», - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Зюганов считает необходимым привлечь в российские вузы студентов из Белоруссии.