Зюганов считает необходимым привлечь в российские вузы студентов из Белоруссии

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11 февраля 2021, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Геннадий Зюганов. Фото: сайт ГД

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости значительно увеличить число мест в российских вузах для студентов из братской Белоруссии.

«Что способствовало распространению там «оранжевой проказы»? Почти 100 тысяч белорусов - молодых людей - учились по приглашению Польши. Но вместе с учебой поляки насаждали среди студентов дух русофобии, антисоветизма и поклонения доллару», - сказал парламентарии.

По его словам, именно эту молодую поросль, плохо разбирающуюся в политике, и пытались использовать в качестве ударной силы, чтобы сломать власть в Белоруссии.

Зюганов также считает, что надо ввести повседневную практику совместных заседаний правительств России и Белоруссии и наладить эффективную работу совместного российско-белорусского парламента на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в ЕС считают нелегитимным Всебелорусское народное собрание.