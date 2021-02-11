Зюганов считает необходимым привлечь в российские вузы студентов из Белоруссии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости значительно увеличить число мест в российских вузах для студентов из братской Белоруссии.
«Что способствовало распространению там «оранжевой проказы»? Почти 100 тысяч белорусов - молодых людей - учились по приглашению Польши. Но вместе с учебой поляки насаждали среди студентов дух русофобии, антисоветизма и поклонения доллару», - сказал парламентарии.
По его словам, именно эту молодую поросль, плохо разбирающуюся в политике, и пытались использовать в качестве ударной силы, чтобы сломать власть в Белоруссии.
Зюганов также считает, что надо ввести повседневную практику совместных заседаний правительств России и Белоруссии и наладить эффективную работу совместного российско-белорусского парламента на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что в ЕС считают нелегитимным Всебелорусское народное собрание.
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