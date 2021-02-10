В ЕС считают нелегитимным Всебелорусское народное собрание

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10 февраля 2021, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Евросоюз не считает Всебелорусское народное собрание (ВНС) легитимным органом. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он отметил, что в ЕС в курсе того, что «Александр Лукашенко, не имеющий никакой демократической легитимности, созвал шестое Всебелорусское так называемое народное собрание на 11−12 февраля». Станов при этом добавил, что роль и правовой статус этого форума остаются неясными.

«Мы призываем власти страны немедленно начать настоящий и инклюзивный национальный диалог, за которым последуют прозрачные и достойные доверия выборы», - заявил Стано.

Ранее сообщалось, что ФРГ и Евросоюз введут новые санкции против властей Белоруссии в случае нарушения прав граждан.