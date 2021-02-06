Меркель: ФРГ и Евросоюз введут новые санкции против властей Белоруссии в случае нарушения прав граждан

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6 февраля 2021, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт Федерального правительства Германии

канцлер ФРГ Ангела Меркель, John Macdougall/dpa

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 6 февраля, заявила, что Германия и Евросоюз намерены и впредь привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии и вводить санкции.

Ангела Меркель вновь отметила, что ФРГ и Европейский Союз не признают результаты президентских выборов, которые состоялись на территории Белоруссии в августе прошлого года. Канцлер заявила, что избирательный процесс в республике не являлся демократическим.

По утверждению политика, выборы в Белоруссии не были "ни свободными, ни честными, ни прозрачными".