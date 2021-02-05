Лукашенко призвал усилить в Белоруссии работу с молодежью, чтобы не усугубить политический кризис

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5 февраля 2021, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТа

президент Белоруссии Александр Лукашенко, XinHua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу заявил о необходимости усилить в стране работу с молодежью в целях предотвращения в будущем более серьезного внутриполитического кризиса.

В рамках общения с представителями научной сферы 5 февраля Лукашенко отметил, что послевыборные события в Белоруссии показали, что властям необходимо серьезнее относиться к обучению молодежи, поскольку в противном случае в перспективе в республике могут возникнуть большие проблемы.

"Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке", – подчеркнул белорусский лидер.