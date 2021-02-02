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Лукашенко предложил оппозиции устраивать свои форумы в Литве и Польше

, 21:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лукашенко предложил оппозиции устраивать свои форумы в Литве и Польше
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бежавшие из Белоруссии оппозиционеры могут проводить свои форумы в Литве и Польше.

Белорусский лидер напомнил, что представители оппозиции объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию, поскольку не получили на него приглашений.

«Вы объявили бойкот - бойкотируйте. Собрались провести «форум замежжа». Ну, проводите, никто же не мешает. Собирайтесь в Польше, Литве и проводите», - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена отвечать на вызовы и угрозы.

ДВа

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