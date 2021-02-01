Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена отвечать на вызовы и угрозы
1 февраля 2021, 17:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика «хочет, как и прежде, быть островком безопасности в Европе».
«Мы хотим быть страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива», - сказал белорусский лидер, отметив, что в прошлом году государство было вынуждено уделить особое внимание обеспечению безопасности, что «некоторым могло показаться бряцанием оружием».
«Мы никогда не бряцали и бряцать оружием не собираемся», - сказал Лукашенко, подчеркнув, что Белоруссия вынуждена отвечать на вызовы и угрозы.
Ранее Лукашенко заявил, что самостоятельная Россия «сильным мира не нужна».
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