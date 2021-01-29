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Лукашенко заявил, что самостоятельная Россия «сильным мира не нужна»

, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко заявил, что самостоятельная Россия «сильным мира не нужна»
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не стала на колени и ни под кого не прогнулась, поэтому ее «наклоняют».

Он отметил, что так же «начали наклонять» и Россию, потому что независимая и самостоятельная «она сильным мира сего не нужна».

Говоря о протестных акциях, Лукашенко еще раз подчеркнул, что самоуспокаиваться нельзя, и пример тому - Россия.

«Говорят, Путин повторяет то, что делал Лукашенко. Да нет, нам надо учиться у россиян, как реагировать на подобные вещи, и не только в плане силового компонента», - заметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что в своей стране никого не боится.

ДВа

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