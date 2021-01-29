Лукашенко заявил, что в своей стране никого не боится
29 января 2021, 13:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: БелТа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 29 января, сообщил, что никого в своей стране не боится. Соответствующее заявление глава республики сделал в рамках общения со студентами.
"Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь", – подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии заметил, что остро реагирует, когда хотят разрушить страну, которой он руководит уже более 25 лет. Лукашенко уточнил, что защищает республику и ни разу не взял и не украл у белорусских граждан "ни копейки, ни ломаного гроша".
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