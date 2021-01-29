Политологи прогнозируют дальнейшую судьбу Лукашенко

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29 января 2021, 12:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

По мнению политолога Дмитрия Болкунца, Лукашенко уже давно нелегитимен. Он не признан не только собственным народом, но и всеми окрестными странами. Даже в России существует много людей, которые считают действующего «президента» РБ всего лишь узурпатором, отчаянно цепляющимся за власть.

политолог Дмитрий Болкунец

«Закат эпохи Лукашенко продолжается», - говорит Болкунец в своём заявлении, «Есть шанс, что это затянется, и есть шанс, что закончится быстро. Но этот человек уйдёт в историю, как тиран, уничтожающий своё государство и готовый развязать гражданскую войну». Также Болкунец утверждает, что никакой нормализации отношений с Западом не будет, пока Александр Григорьевич остаётся у власти. Китай может вступиться за него, Россия тоже может что-то подкинуть. Но воевать за него никто не станет.

В скором времени собирается так называемое Всебелорусское Народное Собрание. Оно будет решать, признавать ли Лукашенко в обществе или нет. Но политолог в полной уверенности, что этот съезд никак не повлияет на дальнейшую судьбу узурпатора. Большая часть мировых экспертов считает, что Лукашенко лишь отсрочивает собственную «политическую гибель», но она, словно вирус, постоянно мутирует и преображается. Поэтому в любом случае режим действующего лидера РБ обречён на падение и не когда-нибудь, а уже в этом году.