Лукашенко заявил, что Белоруссия - последняя суверенная страна Европы
11 февраля 2021, 13:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Белоруссия остается последней суверенной страной Европы. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на Всебелорусском народном собрании.
Он отметил, что Белоруссия вновь стала объектом политического и экономического давления, подчеркнув, что после штурма Капитолия в США и жестких разгонов демонстраций в странах ЕС Запад не имеет права указывать, как жить и управлять государством. Лукашенко отметил, что республика будет и дальше строить совместно с Россией Союзное государство, которому не нужны новые наднациональные органы.
«По сути, наша страна сегодня - последнее действительно суверенное государство в Европе», - сказал белорусский лидер, добавив, что, «может быть, по этой причине страна и страдает».
Ранее сообщалось, что Лукашенко не исключает возможность корректировки конституции Белоруссии.
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