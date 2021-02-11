Лукашенко заявил, что Белоруссия - последняя суверенная страна Европы

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11 февраля 2021, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Белоруссия остается последней суверенной страной Европы. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на Всебелорусском народном собрании.

Он отметил, что Белоруссия вновь стала объектом политического и экономического давления, подчеркнув, что после штурма Капитолия в США и жестких разгонов демонстраций в странах ЕС Запад не имеет права указывать, как жить и управлять государством. Лукашенко отметил, что республика будет и дальше строить совместно с Россией Союзное государство, которому не нужны новые наднациональные органы.

«По сути, наша страна сегодня - последнее действительно суверенное государство в Европе», - сказал белорусский лидер, добавив, что, «может быть, по этой причине страна и страдает».

Ранее сообщалось, что Лукашенко не исключает возможность корректировки конституции Белоруссии.