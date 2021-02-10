Военный аналитик Леонков: Россия дважды за полгода сорвала наступление ВСУ на республики Донбасса

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10 февраля 2021, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация два раза за полгода сорвала наступление Вооруженных сил Украины на непризнанные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения озвучил Алексей Леонков, отечественный военный аналитик.

По словам специалиста, во время боевых действий на территории Нагорного Карабаха, вспыхнувших осенью 2020-го, Киев ждал, что подразделения Баку разгромят армянскую сторону, а Москва потеряет позиции на Южном Кавказе. Как полагает Леонков, в случае реализации данного сценария ВСУ попытались бы пойти в атаку в Донбассе, украинских военных остановило появление в Карабахе российских миротворцев.

Эксперт рассказал, что после этого подготовка Киева к наступлению велась в конце января, когда Запад предпринял попытку дестабилизации политической ситуации в РФ. Согласно утверждению Алексея Леонкова, Украина намеревалась ударить не только в Донбассе, но и по Крымскому полуострову. Москве удалось разрушить западные и украинские планы, отметил аналитик в эфире YouTube-канала «Обратный отсчет».

Ранее в среду сообщалось, что эксперт Виктор Баранец заявил о возможности уничтожения американского самолета в случае его появления в небе над Крымом.