Политтехнолог Баширов: Украина проиграла бы войну России за сутки в случае нападения Киева на Крым
10 февраля 2021, 13:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Украина проиграла бы войну Российской Федерации за сутки в случае нападения Киева на Крымский полуостров. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Марат Баширов, отечественный политтехнолог.
Эксперт отметил, что вооруженный конфликт между РФ и Украиной в обозримом будущем нереален, так как «этому будут всячески препятствовать» Берлин и Париж и потому, что Соединенные Штаты, которым приписывается влияние на Киев, осознают его военную слабость.
По словам Баширова, в Вашингтоне понимают, что украинская сторона потерпит поражение, если возобновятся активные боевые действия на территории Донбасса. В случае нападения Киева на российский Крым «война закончится в течение одних суток», спрогнозировал политтехнолог.
Ранее в среду сообщалось, что аналитик с Украины Олег Жданов заявил о возможности международного признания России участницей войны в Донбассе с помощью американцев.
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