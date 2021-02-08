Вассерман после закрытия Зеленским оппозиционных каналов предрек скорое «новое обострение против Донбасса»

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8 февраля 2021, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Анатолий Вассерман, российский политический консультант, после закрытия президентом Украины Владимиром Зеленским трех оппозиционных телеканалов, предсказал скорое «новое обострение против Донбасса». Мнение эксперта приведено в материале, размещенном в сети.

Согласно утверждению Вассермана, деятельность каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK была прекращена по приказу, поступившему в Киев из Соединенных Штатов. Как отметил аналитик, СМИ с независимой точкой зрения решили закрыть в связи со скорым «новое обострением против Донбасса».

Ранее сообщалось, что самопровозглашенная ДНР заявила о торпедировании украинской стороной минских договоренностей.