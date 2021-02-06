ДНР заявила о торпедировании минских соглашений Украиной и пригрозила ВСУ военным ответом
6 февраля 2021, 16:16[ «Аргументы Недели» ]
ДНР заявила о торпедировании минских соглашений со стороны Киева и пригрозила военным ответом Вооруженным силам Украины.
Народная милиция непризнанной республики распространила сегодня заявление, где сообщается, что противник впервые с начала действия перемирия в июле прошлого года применил 122-мм артиллерию. Под ее огонь попали жилые кварталы в поселке Старомихайловка. Также киевские подразделения использовали в ходе атаки вооружение БМП и гранатометы.
Украинская сторона своими действиями торпедировала минские договоренности, поставив их под угрозу срыва, констатируется в заявлении. Также отмечается, что на фоне случившегося Народная милиция оставляет за собой право военного ответа ВСУ.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, депутат Верховной Рады Вадим Рабинович предупредил о том, что команда президента Владимира Зеленского может пойти на «большую провокацию» в Донбассе.
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