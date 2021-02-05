Депутат Рады Рабинович: команда Зеленского может пойти на «большую провокацию» в Донбассе
5 февраля 2021, 16:59[ «Аргументы Недели» ]
Команда украинского президента Владимира Зеленского может пойти на «большую провокацию» в Донбассе. Соответствующее предупреждение разместил на своей странице в соцсети Facebook Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады.
Как отмечается в посте, выложенном парламентарием, функционеры офиса главы государства посчитали, что Зеленскому будет проще удержать власть, если вернуться к стратегии его предшественника Петра Порошенко, пугавшего сограждан «российским вторжением». Кроме того, «военный кейс» отвлек бы жителей Украины от внутренних проблем.
Конфликт в Донбассе «может из умиротворенного перерасти в напряженный с постоянными обстрелами», говорится в публикации Рабиновича.
Ранее в пятницу авторы российского портала Avia.pro предположили, что армия Украины может готовиться к масштабной операции против непризнанных ДНР и ЛНР.
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