Депутат Рады Рабинович: команда Зеленского может пойти на «большую провокацию» в Донбассе

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5 февраля 2021, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Команда украинского президента Владимира Зеленского может пойти на «большую провокацию» в Донбассе. Соответствующее предупреждение разместил на своей странице в соцсети Facebook Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады.

Как отмечается в посте, выложенном парламентарием, функционеры офиса главы государства посчитали, что Зеленскому будет проще удержать власть, если вернуться к стратегии его предшественника Петра Порошенко, пугавшего сограждан «российским вторжением». Кроме того, «военный кейс» отвлек бы жителей Украины от внутренних проблем.

Конфликт в Донбассе «может из умиротворенного перерасти в напряженный с постоянными обстрелами», говорится в публикации Рабиновича.

Ранее в пятницу авторы российского портала Avia.pro предположили, что армия Украины может готовиться к масштабной операции против непризнанных ДНР и ЛНР.