Сайт Avia.pro: ВСУ могут готовиться к масштабной операции против республик Донбасса
5 февраля 2021, 10:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Вооруженные силы Украины могут готовиться к масштабной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такая версия высказана в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
На этой неделе украинский президент Владимир Зеленский поручил проверить боеспособность армии страны в Донбассе. Портал Avia.pro пишет, что за последнее время Киев дополнительно перебросил на территорию региона бронетехнику, военный контингент был увеличен минимум на треть. Данные действия могут свидетельствовать о подготовке к масштабной операции против ДНР и ЛНР, полагают авторы сайта.
Ранее сообщалось, что публицист Николай Стариков обозначил единственный способ избежать будущей войны России и Украины.
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