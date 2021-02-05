Сайт Avia.pro: ВСУ могут готовиться к масштабной операции против республик Донбасса

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5 февраля 2021, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины могут готовиться к масштабной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такая версия высказана в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

На этой неделе украинский президент Владимир Зеленский поручил проверить боеспособность армии страны в Донбассе. Портал Avia.pro пишет, что за последнее время Киев дополнительно перебросил на территорию региона бронетехнику, военный контингент был увеличен минимум на треть. Данные действия могут свидетельствовать о подготовке к масштабной операции против ДНР и ЛНР, полагают авторы сайта.

Ранее сообщалось, что публицист Николай Стариков обозначил единственный способ избежать будущей войны России и Украины.