Билл Гейтс предупредил о двух угрозах человечеству после пандемии

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8 февраля 2021, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Билл Гейтс, фото: Mike Siegel/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил о новых угрозах человечеству после пандемии новой коронавирусной инфекции. По его словам, мир не подготовлен к таким опасностям.

Гейтс отметил, что каждый год уровень смертности из-за стремительного изменения климата будет «даже больше», чем во время текущей пандемии.

При этом второй проблемой на Земле мультимиллиардер назвал биотерроризм. Гейтс в интервью YouTube-каналу "Veritasium" пояснил, что тот, кто хочет нанести ущерб, «может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней».

Ранее Билл Гейтс предложил готовиться к новым пандемиям как к военному конфликту. Кроме того, он уже привился от коронавируса.