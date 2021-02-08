Песков назвал сроки возвращения к нормальной - допандемийной жизни

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8 февраля 2021, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда люди смогут вернуться к прежней жизни. По его словам, многое зависит от появления иммунитета к новой коронавирусной инфекции у населения Земли.

«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», - пояснил он, отметив, что, скорее всего, доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу к тому времени достигнет 60%.

Песков напомнил, что, по данным иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты, как естественным, так и искусственным путем. По его словам, над этим, «хоть и разновекторно», работают многие страны. Официальный представитель Кремля привел в пример успехи Израиля, а также активную вакцинацию в России и в США.