Билл Гейтс рассказал, как надо бороться со следующей пандемией

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27 января 2021, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новый проспект

Билл Гейтс, фото: Qin Lang/Xinhua

Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс призвал человечество готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьезно, как потенциальный военный конфликт.

Гейтс призвал к созданию глобальной системы оповещения и массового тестирования. "К следующей пандемии у нас будет то, что я называю мега-диагностическими платформами, на которых еженедельно можно будет тестировать до 20% населения мира», – считает основатель Microsoft. Билл Гейтс считает, что необходимо инвестировать миллиарды долларов в развитие науки и создание глобальной системы оповещения о новых вспышках опасных заболеваний. По его словам, нынешняя эпидемия обошлась мировой экономике в $28 трлн.

Миллиардер предложил создать специальные "команды реагирования", которые сравнил с бригадами пожарных, первыми выезжающими на возгорание. Кроме того, Гейтс заявил о необходимости также устраивать регулярные "учения", которые позволят отработать реакцию на вспышки заболеваний так же, "как военные учения позволяют подготовиться к реальным военным действиям".

Билл Гейтс прогнозирует завершение пандемии коронавируса COVID-19 в 2022 году при определенных условиях.