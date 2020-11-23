Билл Гейтс прогнозирует завершение пандемии коронавируса COVID-19 в 2022 году при определенных условиях
23 ноября 2020, 09:11[ «Аргументы Недели» ]
Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выразил мнение о сроках завершения коронавирусной инфекции COVID-19. Гейтс считает, что пандемия коронавируса нового типа завершится в лучшем случае в 2022 году, но для этого необходимо в течение 2021 года во всех странах мира сбить показатели по распространения вируса среди населения, - сообщает kp.ru.
США сейчас на первом месте в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
В подкасте с актрисой Рашидой Джонс основатель Microsoft предупредил мир о грядущей новой пандемии. Американский предприниматель, миллиардер заявил что уровень вакцинации от других заболеваний в мире во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 снизился на 14%, «сведя на нет прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет».
По мнению Гейтса, из-за этого следующая пандемия может возникнуть в мире уже через 20 лет, а может гораздо раньше.
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