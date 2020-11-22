Билл Гейтс предрек человечеству новую пандемию

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22 ноября 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: GatesNotes

Билл Гейтс, Sandrine THESILLAT via www.imago/www.imago-images.de

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии. По словам американского предпринимателя, людям повезет, если очередная эпидемия возникнет лет через двадцать.

Билл Гейтс, однако, заметил, что существует сценарий, при котором человечество может столкнуться с новой пандемией гораздо раньше – через три года.

По мнению бизнесмена, в следующий раз люди будут более "подготовлены" к эпидемии, поскольку к этому моменту появятся определенные алгоритмы, в соответствии с которыми будет вводиться карантин. Кроме того, улучшатся системы тестирования возможных носителей вируса.